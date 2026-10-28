Под уголовное дело о взятке попал сотрудник Волжского РОВД

В Самарской области накануне, 27 октября, возбудили уголовное дело о получении взятки сотрудником отдела полиции Волжского района Самарской области.

По предварительным данным, под следствие попал полицейский Алексей К. Уголовное дело в отношении него возбудили по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом.