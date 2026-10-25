Жителя Мордовии поймали в Тольятти с наркотиками

В Ставропольском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 36‑летнего жителя Мордовии, которого задержали с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов ВАЗ-2110, в котором было трое пассажиров. Один из них, по мнению правоохранителей, странно себя вел. В итоге при досмотре у него нашли зип‑пакет с мефедроном и пакеты с 9,6 г конопли.

Мужчина рассказал, что приобрел наркотик для себя через "закладку" у анонимного продавца в интернете. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался.