Стефан Лончар: "Мы не перестали верить в победу"

Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар — о победе над московским "Динамо", тактических нюансах встречи, своей дисквалификации и предстоящем матче с "Ростовом".

В матче 12-го тура Российской Премьер-лиги "Акрон" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. После встречи полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар поделился впечатлениями от игры, оценил действия команды после пропущенного мяча и рассказал о физической готовности.

— Стефан, сегодня "Акрон" с первых минут завладел инициативой. Насколько команда довольна своей игрой?

— Думаю, с первой минуты мы вышли на поле так, как нужно. У нас не было каких-то завышенных ожиданий — мы просто вышли и начали играть. Во втором тайме, возможно, немного раскрылись и позволили сопернику создавать моменты. Что касается физических данных, мы всегда были командой, которая много бегает. Но помимо бега есть и другие компоненты, которые не всегда получаются хорошо: передачи, завершение атак, принятие решений в финальной трети поля. Именно этого нам порой не хватало в предыдущих матчах.

— Когда "Динамо" сравняло счет, не возникло ощущения, что команда упустила контроль над игрой?

— Конечно, в какой-то момент было сложно. Возможно, нам немного повезло, но мы продолжали бороться. В итоге смогли переломить ход встречи.

— "Динамо" — сильная команда, которая много атакует за спину защитникам. Насколько тяжело было противостоять такому футболу?

— "Динамо" — топ-команда. То, где она находится, — результат хорошей игры. Москвичи часто атаковали в глубину, забегали за спины защитникам. Например, против нашей четверки в обороне они могли выдвигать сразу пятерых игроков, один из которых стремился открыться под передачу. У них качественные футболисты, поэтому во втором тайме нам временами было тяжелее. Мы чаще опускались в оборонительную структуру с пятью игроками. Это было продиктовано ходом матча.

— Сегодня ты получил желтую карточку, которая стала для тебя четвертой в сезоне. Как оценишь этот эпизод?

— Немного глупо получилось. Когда я потерял мяч, подумал, что может произойти что-то плохое, и поэтому сфолил. Возможно, этого делать не стоило. Мне очень жаль, что я оставлю команду без себя в следующем матче. Но у нас есть другие футболисты. Никто никого не должен заменять в одиночку — мы играем все вместе. Каждый игрок заслуживает выходить на поле.

— После победы над "Динамо" команда может немного выдохнуть?

— Мы все очень счастливы, безусловно. Но уже в среду нас ждет следующий матч, а затем начнется подготовка к "Балтике". Нужно это понимать: у нас нет времени расслабляться, мы должны двигаться дальше.

— Если сравнивать сегодняшнюю встречу с прошлогодней победой над "Динамо" со счетом 2:1, какой матч был сложнее?

— Год назад нам было тяжелее, потому что не хватало пяти-шести игроков, которые регулярно выходили на поле. Сегодня, как отметил главный тренер, мы провели один из лучших первых таймов в этом сезоне. Думаю, это действительно была очень хорошая игра с нашей стороны.

— Приятнее побеждать топ-клубы или команды, которые являются вашими непосредственными конкурентами в таблице?

— Конечно, приятно обыгрывать сильные команды, но не стоит выделять такие победы отдельно. Любая победа важна, независимо от того, кто соперник. Нужно хорошо играть и набирать очки в матчах с прямыми конкурентами. Необходимо показывать стабильный футбол против всех команд.

— Второй год подряд осенью "Акрон" набирает хороший ход. С чем связываешь этот подъем?

— В футболе всегда бывают колебания формы: иногда играешь лучше, иногда хуже. Хорошо, когда ты находишься в форме и выигрываешь, независимо от месяца. Надеюсь, сейчас мы будем двигаться только вверх и наберем как можно больше очков в оставшихся матчах до зимней паузы. Мы все понимаем, насколько важна первая часть сезона. Нужно создать себе хороший запас очков, потому что весенняя часть чемпионата будет короче.

— Ты регулярно входишь в число лидеров РПЛ по километражу. Не чувствуешь накопившейся усталости?

— Конечно, усталость иногда приходит. Порой даже сам спрашиваю себя, откуда у меня столько сил. Нужно учитывать не только матчи, но и поездки: мы много времени проводим в дороге. Кроме того, я играю за сборную. Все это складывается в общую нагрузку. Но у нас есть возможность восстанавливаться. Например, в одном из кубковых матчей мне дали отдохнуть, и я считаю, что хорошо восстановился. Думаю, сил мне хватит и на оставшиеся игры перед паузой, и на дальнейшую работу.

— Какой путь в Кубке России тебе предпочтительнее — Путь РПЛ или Путь регионов?

— Хотелось бы оказаться среди сильнейших команд и сыграть с лучшими, чтобы проверить свои возможности и посмотреть, насколько далеко мы сможем пройти в турнире. Но при этом нельзя забывать о чемпионате. В первую очередь нужно сосредоточиться на РПЛ, а затем уже смотреть, как далеко получится продвинуться в Кубке.

Следующий матч "Акрон" проведет в среду, 28 октября, на выезде против "Ростова". Тольяттинцы сыграют в рамках пятого тура группового этапа FONBET Кубка России в Пути регионов. Начало встречи — в 19:15 по самарскому времени.