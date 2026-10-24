Иван Сергеев: "Все проигрывают, главное — сделать правильные выводы"

Нападающий московского "Динамо" подвел итоги матча с "Акроном", высказался о возможном влиянии поражения на чемпионскую гонку и ответил на вопрос о контактах с "Крыльями Советов".

В субботу, 24 октября, московское "Динамо" потерпело поражение от тольяттинского "Акрона" со счетом 1:3 в матче 12 тура Российской премьер-лиги. После встречи нападающий бело-голубых Иван Сергеев поделился впечатлениями от игры, оценил значение результата для команды и рассказал, были ли у него контакты с самарскими "Крыльями Советов".

— Иван, сегодня для "Динамо" матч сложился неудачно. Как оценишь эту игру?

— Непростой матч. Сегодня соперник победил, поэтому идем дальше и будем делать выводы. Впереди еще половина чемпионата, так что не время расстраиваться. Нужно сейчас сделать правильные шаги, разобрать игру и двигаться дальше.

— Сказывалось ли на команде то, что матч начинался рано? Перед игрой об этом много говорили.

— Не знаю, я никогда не заострял на этом внимания. Все находятся в одинаковых условиях. Не знаю, матчи бывают и днем, и вечером, поэтому сегодня просто так сложилось.

— "Динамо" набрало хорошую форму и провело больше 10 матчей без поражений. Может ли сегодняшнее поражение повлиять на борьбу за чемпионство?

— Нет, я же говорю: впереди еще половина чемпионата, поэтому рано делать выводы. Все проигрывают. Главное — сделать правильные выводы, и все.

— И последний вопрос. Рассматривали ли "Крылья Советов" тебя в качестве потенциального усиления? Были ли какие-то контакты, учитывая, что Самара для тебя не чужой город?

— Нет, никаких контактов не было. У меня контракт с "Динамо", я полностью здесь, поэтому никто ничего не говорил. Я полностью отдаюсь "Динамо", и мы будем делать все, чтобы наши результаты оставались на хорошем уровне.