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Футбол Спорт

Андрей Талалаев: "Главное, что получилось в Самаре, - реализовывать голы"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Крыльями Советов" (2:0) бывший тренер самарцев и ныне главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился эмоциями от игры и объяснил выход Егора Голенкова против бывшей команды.

"Сегодня сыграли с хорошей играющей командой. Реализовали те моменты, которые создали, что не получилось в первой игре в Калининграде. И от этого, наверно, самое большое удовлетворение. На сборах мы работали над двумя компонентами - это не пропускать и реализовывать моменты в завершающей стадии атаки. Если первая кубковая игра дома была очень содержательной по качеству (на мой взгляд, даже чуть повыше, чем сегодня), то главное, что получилось в Самаре, - реализовывать голы. Плюс мы опробовали две-три вещи, которые готовили на сегодня, они у нас получились. Поэтому работу футболистов хочу похвалить и сказать в очередной раз, что даже эти смешанные составы реализуют все, над чем мы работаем, и они, в моем понимании, лучшие футболисты", - отметил тренер балтийцев. 

Кроме того, Андрей Талалаев рассказал, был ли тактической заготовкой выход Егора Голенкова в старте против бывшей команды: "Этот вопрос часто задают мне, да и сам Егор. А следующая игра с "Ростовом" - это тоже о бывших будет разговор? Нет, просто мы планировали сыграть в два нападающих, чтобы все получили определенное время. Хиль должен был после сборной и после микротравм сыграть чуть больше, а Оффор и Голенков разделили это время, вот и все. Мы катали 3-5-2 - у нас получилось, мы играли 5-4-1 - вышло неплохо. Я удовлетворен игрой нападающих".

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