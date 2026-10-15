В Тольятти частично ограничат движение 15 октября на перекрестке Обводного шоссе

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В четверг, 15 октября, в Тольятти с 8 утра до 5 вечера будет перекрыт перекресток Обводного шоссе и улицы Новозаводской, сообщает ГУ МВД по Самарской области.