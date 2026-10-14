30 команд приняли участие в кейс-чемпионате федеральной программы "Обучение служением" в Самарской области

На базе Ресурсного центра добровольчества Самарской области прошел кейс-чемпионат федеральной программы "Обучение служением". Он объединил 30 команд и около 180 участников. Среди них студенты колледжей и вузов, а также школьники региона.
Программа "Обучение служением" объединяет академические знания с практической деятельностью, направленной на решение общественно значимых задач. Организации и некоммерческие объединения размещают свои реальные задачи на платформе Добро.рф, а молодежь решает их как полноценные проекты. Студенты и школьники применяют знания на практике, а некоммерческий сектор получает свежие идеи и готовые решения.
Задания для чемпионата предоставили различные организации. Ресурсный центр добровольчества искал пути налаживания партнерства с бизнес-структурами. Самарский Союз Молодежи прорабатывал вопрос удержания интереса молодежи. Экологическая организация АНО "ЭКИТ" предложила школьникам найти решение для безопасной утилизации лекарств. Команды по 5–6 человек готовили решения и защищали свои проекты. По итогам в финал вышли 10 сильнейших команд, которые доработали свои проекты по дополнительному заданию. Для многих участников это был первый опыт работы с настоящим запросом от организации, а не с учебной задачей.
"Эта программа помогает реализовать свои идеи и помогать другим, тем, кто не всегда может справиться сам. Наш кейс был про то, как Ресурсному центру добровольчества выстроить сотрудничество с бизнесом и объединить силы в общем продукте. Участие в программе — очень интересный опыт, и он развивает самые разные навыки", — поделилась студентка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Карина Москвитина.
Команды старались довести идею до результата, который организация потом сможет внедрить в своей работе.
"Для меня "Обучение служением" — это когда человек не справляется с задачей в одиночку, а привлекает инициативных, креативных ребят, чтобы вместе найти решение. Наш кейс был у "Волонтеров Победы": на крупные события люди приходят, а на небольшие — набрать сложно. Мы предложили рейтинг активности, когда за участие в маленьких мероприятиях волонтер получает баллы и доступ к участию в крупных. Программа масштабная и реально помогает, и тем, кто придумывает, и тем, кто решает проблему", — рассказал студент Тольяттинского социально-педагогического колледжа Павел Антонов.
Чемпионат помогает организациям находить ответы на свои вопросы силами мотивированной молодежи и одновременно знакомит регион с программой "Обучение служением". Итогом стали готовые решения, которые организации смогут обсуждать и внедрять в работу.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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