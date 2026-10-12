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Общество

В Самарской области увеличат прожиточный минимум

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области рассчитало прожиточный минимум на 2027 год. Он будет выше текущего на 1210 рублей.

Фото: Александра Белова

Сейчас проект постановления правительства проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке говорится, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на очередной год рассчитывается путем умножения показателя по РФ на коэффициент региональной дифференциации. Для Самарской области он установлен в размере 0,94.

"Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России на 2027 год установлена в размере 20 227 рублей. В Самарской области он составит 19 013 рублей, что 1210 рубля или на 6,8% больше аналогичной величины, установленной на 2026 год (17 803 рубля)", — указано в пояснительной записке.

Величины прожиточного минимума по группам населения в Самарской области на 2027 год составят:

  • для трудоспособного населения — 20 724 рубля;
  • для пенсионеров — 16 351 рубль;
  • для детей — 18 443 рубля.

"Темпы роста расчетных величин прожиточного минимума сложились в размере 106,8% по каждой группе населения. Они превысили прогнозное значение индекса потребительских цен в Самарской области на 2027 год, составившее 104% по базовому варианту", — говорится в документе.

Прожиточный минимум — наименьший доход, которого, по расчетам властей, человеку достаточно для обеспечения базовых потребностей. Под этими потребностями подразумеваются покупка продуктов, самой необходимой одежды и обуви, промтоваров, оплата жилья и услуг ЖКХ, расходы на транспорт. Прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни людей, расчета социальных пособий и студенческих стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Гид потребителя

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