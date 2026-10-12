В Самарской области увеличат прожиточный минимум

Правительство Самарской области рассчитало прожиточный минимум на 2027 год. Он будет выше текущего на 1210 рублей.

Сейчас проект постановления правительства проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке говорится, что величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на очередной год рассчитывается путем умножения показателя по РФ на коэффициент региональной дифференциации. Для Самарской области он установлен в размере 0,94.

"Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России на 2027 год установлена в размере 20 227 рублей. В Самарской области он составит 19 013 рублей, что 1210 рубля или на 6,8% больше аналогичной величины, установленной на 2026 год (17 803 рубля)", — указано в пояснительной записке.

Величины прожиточного минимума по группам населения в Самарской области на 2027 год составят:

для трудоспособного населения — 20 724 рубля;

для пенсионеров — 16 351 рубль;

для детей — 18 443 рубля.

"Темпы роста расчетных величин прожиточного минимума сложились в размере 106,8% по каждой группе населения. Они превысили прогнозное значение индекса потребительских цен в Самарской области на 2027 год, составившее 104% по базовому варианту", — говорится в документе.