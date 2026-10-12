На реке Самара незаконно оборудовали стоянку для маломерных судов

В Самаре должностное лицо дирекции социальной сферы ОАО "РЖД" оштрафовано на 10 тыс. рублей за незаконное использование участка реки Самара.

Понтонные сооружения для хранения маломерных судов разместили у берега возле железнодорожного моста без договора водопользования с минприроды региона. Нарушения выявили сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры, после вмешательства прокурора участок освободили, а виновного привлекли к ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ.