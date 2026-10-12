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Происшествия

"Дрифт" и стрельба: после кадров в запрещенной соцсети сотрудника ГИБДД назначена проверка

ЖИГУЛЕВСК. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД по Самарской области назначили внутреннюю проверку после видео своеобразного отдыха сотрудника полиции. На некоторых кадрах звучат рассказы, что он планирует сжечь соседке дом. На других кадрах — опасное вождение и стрельба из пистолета в воздух на вечеринке. Часть видео полицейский выкладывал в соцсети сам.

На сотрудника ГИБДД из Жигулевска пожаловались жители. В частности, соседи рассказали, что с мая 2026 г. сотрудник и члены его семьи нарушают общественный порядок, распивая алкоголь, слушают громко музыку после 23:00, угрожают физической расправой. После подачи заявления в полицию, по словам соседей, агрессия только возросла.

При этом, соседи демонстрируют видео, как сотрудник ГИБДД с друзьями обсуждают: "да это соседка, мы ей планировали дом сжечь" (имеется в распоряжении редакции). Кроме того, соседи говорили и о других угрозах в свой адрес.

В то же время жители Жигулевска пожаловались на блогерскую деятельность лейтенанта полиции в запрещенной сети на территории РФ. "Он ездит за 180 км по городу и устраивает "дрифт-сходки" в зеленой зоне Тольятти. О рабочих буднях ГАИ: выкладывает геолокации территорий где располагаются сотрудники, показывает гараж со служебными машинами, номерами авто, делая авторские видео, кадры использования оружия. Получается, что в открытом доступе оказалась информация всех сотрудников и работы. При этом он сам нарушает ПДД: ездит с супругой на тонированной машине без госномеров, демонстрирует агрессивную езду. И все это выкладывает как часть "блогерского контента". То есть человек, который должен следить за порядком на дорогах, сам открыто его нарушает и даже этим гордится", — рассказывают местные жители, демонстрируя видео в открытых источниках.

На одном из видео — мужчина стреляет из пистолета в воздух на вечеринке.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. "По изложенным доводам проведены проверочные мероприятия, по результатам которых информация нашла свое частичное подтверждение, в связи с чем в отношении должностного лица инициировано проведение ведомственной проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.11.2011 No 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в ответе на запрос редакции за подписью начальника оперативно-розыскной части отдела собственной безопасности С. С. Романченко.

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Последние комментарии

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а вы не в курсе всего этого?

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

_ Муха 13 августа 2026 10:40 В Жигулевске Toyota RAV4 сбила ребенка на электросамокате

Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов

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