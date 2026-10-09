В Промышленном районе Самары в результате ДТП пострадал мотоциклист

Авария произошла в четверг, 8 октября, в 19:30 на Московском шоссе, сообщает самарское ГУ МВД.
По данным Госавтоинспекции, 21‑летний водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь со стороны ул. 22 Партсъезда в направлении ул. Жигулевской, при перестроении не предоставил преимущество мотоциклу Ducati Monster 800, который ехал прямо в попутном направлении. Транспортные средства столкнулись. За рулем мотоцикла находился 32‑летний мужчина, его госпитализировали.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?