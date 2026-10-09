В Промышленном районе Самары в результате ДТП пострадал мотоциклист

Авария произошла в четверг, 8 октября, в 19:30 на Московском шоссе, сообщает самарское ГУ МВД.

По данным Госавтоинспекции, 21‑летний водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь со стороны ул. 22 Партсъезда в направлении ул. Жигулевской, при перестроении не предоставил преимущество мотоциклу Ducati Monster 800, который ехал прямо в попутном направлении. Транспортные средства столкнулись. За рулем мотоцикла находился 32‑летний мужчина, его госпитализировали.