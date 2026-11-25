Зимняя платежная кампания "В Новый год — без долгов" продлится с 1 декабря по 31 декабря 2026 года. При полном погашении задолженности за газ накопленные ранее пени будут списаны.
Спецпредложение доступно абонентам, которые в декабре 2026 года полностью погасят задолженность, образовавшуюся по состоянию на 01.12.2026, с учетом показаний индивидуальных приборов учета газа, переданных до 30.11.2026, госпошлины и оплаты услуг по приостановлению/возобновлению подачи газа.
Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях за январь 2027 года. Обращаем внимание, что условия спецпредложения не распространяются на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты.
Удобно заплатить за газ онлайн, без регистрации, без комиссии на официальном сайте компании "Газпром межрегионгаз Самара" samararegiongaz.ru/consumer/online/, а также в личном кабинете "Мой ГАЗ".
Напомним, начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней. При отсутствии или только частичной оплате газа свыше 2 месяцев компания направляет потребителю предупреждение о долге и возможной приостановке оказания услуг.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.