Зимняя платежная кампания "В Новый год — без долгов" продлится с 1 декабря по 31 декабря 2026 года. При полном погашении задолженности за газ накопленные ранее пени будут списаны.

Спецпредложение доступно абонентам, которые в декабре 2026 года полностью погасят задолженность, образовавшуюся по состоянию на 01.12.2026, с учетом показаний индивидуальных приборов учета газа, переданных до 30.11.2026, госпошлины и оплаты услуг по приостановлению/возобновлению подачи газа.

Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях за январь 2027 года. Обращаем внимание, что условия спецпредложения не распространяются на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты.

Удобно заплатить за газ онлайн, без регистрации, без комиссии на официальном сайте компании "Газпром межрегионгаз Самара" samararegiongaz.ru/consumer/online/, а также в личном кабинете "Мой ГАЗ".

Напомним, начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней. При отсутствии или только частичной оплате газа свыше 2 месяцев компания направляет потребителю предупреждение о долге и возможной приостановке оказания услуг.