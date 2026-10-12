Двое пенсионеров попали в больницу после столкновения "семерки" и Infiniti

В воскресенье, 11 октября, в Самаре два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:35 на пересечении улиц Дзержинского и Луганской 31-летний водитель Infiniti G25, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-21074 под управлением 73-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель "семерки" и его 71-летняя пассажирка. Обоих пенсионеров госпитализировали.