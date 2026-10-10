В Тольятти Lada Granta столкнулась с Lada Kalina, есть пострадавший

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В пятницу, 9 октября, в 18:41 в Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области