Поездка на пляж обернулась уголовным делом для парня из Самарской области

В Челно‑Вершинском районе осудили 18‑летнего местного жителя за угон автомобиля, сообщает региональная прокуратура.
Все началось в гараже с. Девлезеркино, где парень летом подрабатывал. В гараже стояла Лада 211440, отданная в ремонт. Желание доехать до пляжа оказалось сильнее осторожности и молодой человек запустил двигатель без ключей, соединив провода. Уже по дороге машина стала работать нестабильно и заглохла. Увидев приближающийся патруль, молодой человек сбежал, оставив автомобиль.
Юноша в ходе судебного разбирательства признал вину. Суд вынес обвинительный приговор по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и определил меру наказания 6 месяцев ограничения свободы.
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а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов