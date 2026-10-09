Поездка на пляж обернулась уголовным делом для парня из Самарской области

В Челно‑Вершинском районе осудили 18‑летнего местного жителя за угон автомобиля, сообщает региональная прокуратура.

Все началось в гараже с. Девлезеркино, где парень летом подрабатывал. В гараже стояла Лада 211440, отданная в ремонт. Желание доехать до пляжа оказалось сильнее осторожности и молодой человек запустил двигатель без ключей, соединив провода. Уже по дороге машина стала работать нестабильно и заглохла. Увидев приближающийся патруль, молодой человек сбежал, оставив автомобиль.

Юноша в ходе судебного разбирательства признал вину. Суд вынес обвинительный приговор по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и определил меру наказания 6 месяцев ограничения свободы.