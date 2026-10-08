На трассе М‑5 в Красноярском районе столкнулись легковушка и грузовик

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В четверг, 8 октября, в 13:46 произошло ДТП на 1040‑м км трассы М‑5. Столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и грузовой DAF (попутное столкновение), сообщает облГКУ СО "Центр по делам ГО, ЧС и ПБ".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ