В Исаклинском районе женщина оставила "послание" на фасаде дома знакомой и получила штраф в 4 тысячи

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

40-летняя жительница Шенталинского района приехала в с. Исаклы и нанесла на фасад дома своей знакомой оскорбительные надписи. Таким способом женщина попыталась выразить накопившиеся негативные эмоции и неприязненное отношение, сообщает самарская прокуратура.