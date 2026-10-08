В Октябрьске погиб водитель автомобиля Lada Priora, наехав на металлическую опору

В среду, 7 сентября, в Октябрьске погиб водитель автомобиля Lada Priora, наехавший на на металлическую опору, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным, собранным госавтоинспекторами, ДТП произошло в 02:05 возле дома №2 по ул. 3-го Октября. 27‑летний водитель легковушки не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил наезд на металлическую опору.

Водитель скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажирка - 24-летняя женщина - доставлена в медицинское учреждение.