Из Самарской области на фронт отправили автомобиль и гуманитарный груз

Депутат Государственной Думы Андрей Парфенов приобрел для отправки на фронт автомобиль УАЗ — легендарную "буханку". К сбору и погрузке гуманитарной помощи для защитников присоединились активисты местных отделений партии "Единая Россия" и "Молодой Гвардии".
В машину погрузили бензопилы и генераторы — технику, которая сегодня особенно необходима бойцам для выполнения инженерных задач и обустройства позиций.
"Мы передаем этот замечательный автомобиль — пусть он и с небольшим пробегом, но это та техника, которая помогает нашим бойцам достигать победы. От нашего регионального отделения с участием "Молодой Гвардии" — гуманитарный груз, который поможет нашим бойцам обустроить свой быт и, конечно же, достичь боевых успехов на линии боевого соприкосновения" — прокомментировал отправку Андрей Парфенов. Депутат также поблагодарил защитников за их службу.
Ирина Петшик — руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" присоединилась к словам благодарности: "Местные отделения партии совместно с "Молодой гвардией" осуществляют сбор и отправку гуманитарной помощи нашим бойцам на постоянной основе. Мы желаем нашим воинам скорейшей победы и возвращения домой!"
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...