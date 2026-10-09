Из Самарской области на фронт отправили автомобиль и гуманитарный груз

Депутат Государственной Думы Андрей Парфенов приобрел для отправки на фронт автомобиль УАЗ — легендарную "буханку". К сбору и погрузке гуманитарной помощи для защитников присоединились активисты местных отделений партии "Единая Россия" и "Молодой Гвардии".

В машину погрузили бензопилы и генераторы — технику, которая сегодня особенно необходима бойцам для выполнения инженерных задач и обустройства позиций.

"Мы передаем этот замечательный автомобиль — пусть он и с небольшим пробегом, но это та техника, которая помогает нашим бойцам достигать победы. От нашего регионального отделения с участием "Молодой Гвардии" — гуманитарный груз, который поможет нашим бойцам обустроить свой быт и, конечно же, достичь боевых успехов на линии боевого соприкосновения" — прокомментировал отправку Андрей Парфенов. Депутат также поблагодарил защитников за их службу.

Ирина Петшик — руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" присоединилась к словам благодарности: "Местные отделения партии совместно с "Молодой гвардией" осуществляют сбор и отправку гуманитарной помощи нашим бойцам на постоянной основе. Мы желаем нашим воинам скорейшей победы и возвращения домой!"