В ночь на 8 октября над Самарской областью сбили БПЛА

В ночь на четверг, 8 октября, над территорией Самарской области были сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - отмечается в сообщении.

Режим "Беспилотная опасность" действовал в регионе с 1:18 ночи до 9:05 утра.