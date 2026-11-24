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По обращению жителя Октябрьска прокуратура провела проверку и установила, что ресурсоснабжающая организация применила неверные методики расчета и из‑за этого мужчине необоснованно начислили долг более чем на 280 тыс. рублей за холодное водоснабжение.