Десятилетний велосипедист повредил дорогой автомобиль в Самаре, платить будут родители

Родители 10‑летнего мальчика компенсируют владельцу Haval F7 ущерб в размере более 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Самары.

Ребенок, катаясь на велосипеде во дворе, врезался в припаркованный автомобиль 2024 года выпуска.

"Согласно п. 1 ст. 1073 ГК РФ, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине", - уточняется в судебных материалах.

Куйбышевский районный суд Самары счел, что родители не научили сына правилам безопасности и не подготовили его к езде рядом с машинами и взыскал с них ущерб в размере 60 300 руб. на ремонт иномарки.