Десятилетний велосипедист повредил дорогой автомобиль в Самаре, платить будут родители

Родители 10‑летнего мальчика компенсируют владельцу Haval F7 ущерб в размере более 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Самары.
Ребенок, катаясь на велосипеде во дворе, врезался в припаркованный автомобиль 2024 года выпуска.
"Согласно п. 1 ст. 1073 ГК РФ, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине", - уточняется в судебных материалах.
Куйбышевский районный суд Самары счел, что родители не научили сына правилам безопасности и не подготовили его к езде рядом с машинами и взыскал с них ущерб в размере 60 300 руб. на ремонт иномарки.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов