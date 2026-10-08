В Волжском районе "семерку" зажало между двумя кроссоверами, есть пострадавший

В среду, 7 октября, в 17:20 в Волжском районе пострадал водитель "семерки", которую зажало между двумя кроссоверами, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 18-летний парень без прав, управляя незарегистрированной в установленном порядке машиной ВАЗ-2107, двигался по 12 км автодороги Волжский - Курумоч до автодороги "Урал" в направлении поселка Власть Труда.

В пути он на нерегулируемом перекрестке не уступил автомобилям, пользующимся преимущественным правом проезда, и столкнулся с Kia Sportage под управлением 50-летнего мужчины и JETOUR DASHING под управлением 47-летней женщины. Водитель "семерки" госпитализирован.