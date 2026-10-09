В Самаре под колесами трамвая погиб 14-летний зацепер

В четверг вечером, 8 октября, в районе остановки "10 микрорайон" произошло смертельное ДТП - под колесами трамвая погиб подросток-зацепер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, при начале движения трамвая от остановки "10 микрорайон" был совершен наезд на 14-летнего мальчика, который находился между первым и вторым вагоном, пытаясь зацепиться за сцепное устройство. Подросток скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.