В Самаре под колесами трамвая погиб 14-летний зацепер

В четверг вечером, 8 октября, в районе остановки "10 микрорайон" произошло смертельное ДТП - под колесами трамвая погиб подросток-зацепер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, при начале движения трамвая от остановки "10 микрорайон" был совершен наезд на 14-летнего мальчика, который находился между первым и вторым вагоном, пытаясь зацепиться за сцепное устройство. Подросток скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?