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Происшествия

Тяжелая травма на производстве стоила предприятию в Самаре 3 млн рублей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работница самарского предприятия по металлообработке получила компенсацию морального вреда после тяжелой травмы на производстве. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

Случай произошел в марте 2024 года: женщина получила сотрясение головного мозга, обширную ушибленную скальпированную рану мягких тканей головы и шеи, а также травматический шок I степени. Проверка прокуратуры Промышленного района показала, что причиной ЧП стало нарушение директором требований охраны труда.

Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда; деньги пострадавшей были выплачены в полном объеме.

Директор предприятия осужден по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

 

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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