Тяжелая травма на производстве стоила предприятию в Самаре 3 млн рублей

Работница самарского предприятия по металлообработке получила компенсацию морального вреда после тяжелой травмы на производстве. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

Случай произошел в марте 2024 года: женщина получила сотрясение головного мозга, обширную ушибленную скальпированную рану мягких тканей головы и шеи, а также травматический шок I степени. Проверка прокуратуры Промышленного района показала, что причиной ЧП стало нарушение директором требований охраны труда.

Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда; деньги пострадавшей были выплачены в полном объеме.

Директор предприятия осужден по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).