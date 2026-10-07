В Сызрани разыскивают не вернувшегося из школы 10-летнего мальчика

В среду, 7 октября, в Сызрани объявлен в розыск Денис Мизонов 2015 года рождения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Мальчик не вернулся домой из школы №30 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
"На розыск несовершеннолетнего ориентированы, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, ППСП и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам", - заявили в полиции.
Приметы разыскиваемого: рост 135-140 см, среднего телосложения, глаза карие. Одет: куртка черного цвета, шапка черного цвета, брюки и ботинки темного цвета. Особые приметы: носит очки для зрения, родинка на правой брови. Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба - сообщить по телефону 8 (8464) 33-38-66 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов