В Сызрани разыскивают не вернувшегося из школы 10-летнего мальчика

В среду, 7 октября, в Сызрани объявлен в розыск Денис Мизонов 2015 года рождения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Мальчик не вернулся домой из школы №30 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"На розыск несовершеннолетнего ориентированы, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, ППСП и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам", - заявили в полиции.

Приметы разыскиваемого: рост 135-140 см, среднего телосложения, глаза карие. Одет: куртка черного цвета, шапка черного цвета, брюки и ботинки темного цвета. Особые приметы: носит очки для зрения, родинка на правой брови. Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба - сообщить по телефону 8 (8464) 33-38-66 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.