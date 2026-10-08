Крупную сумму задолжал спортивный клуб в Самаре своим бывшим работникам

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По окончании срочных трудовых договоров 22 работника спортклуба были уволены и остались без положенных выплат, а долг перед ними превысил 2,8 млн руб., сообщает региональная прокуратура.