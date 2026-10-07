Полицейские искали мигрантов в теплицах с помощью БПЛА

В Самарской области во время рейдов в теплицах сотрудники регионального МВД зафиксировали 16 нарушений миграционного законодательства.

На территории Волжского района с помощью БПЛА правоохранители осмотрели сельскохозяйственный комплекс. Они проверили 55 человек и задержали 12 нелегально работавших иностранцев. Еще у четверых не было патента. Всех нарушителей оштрафуют на 4 тыс. руб. и выдворят из России.