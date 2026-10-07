В Самаре хотят конфисковать 39 млн руб. из-за подозрительных переводов

В Железнодорожный районный суд Самары поступили пять исков о взыскании с трех местных жителей в бюджет РФ более 39 млн рублей.

Иски подали в рамках противодействия отмыванию полученных преступным путем денег и финансированию терроризма.

По данным прокуратуры, менее чем за две недели со счетами ответчиков прошло более 2 тыс. операций по зачислению денег от третьих лиц на общую сумму более 39 млн рублей. Владельцы счетов утверждают, что средства поступали из личных сбережений, а затем размещались на криптобирже с последующей конвертацией в валюту для извлечения прибыли. При этом экономического смысла операций ответчики не обосновывают, источников поступления средств не сообщают. Также они не могут доказать, что сделки по приобретению и деньги являются легальными.

Рассмотрение дела назначено на 5 ноября.