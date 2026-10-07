В Самаре хотят конфисковать 39 млн руб. из-за подозрительных переводов

В Железнодорожный районный суд Самары поступили пять исков о взыскании с трех местных жителей в бюджет РФ более 39 млн рублей.
Иски подали в рамках противодействия отмыванию полученных преступным путем денег и финансированию терроризма.
По данным прокуратуры, менее чем за две недели со счетами ответчиков прошло более 2 тыс. операций по зачислению денег от третьих лиц на общую сумму более 39 млн рублей. Владельцы счетов утверждают, что средства поступали из личных сбережений, а затем размещались на криптобирже с последующей конвертацией в валюту для извлечения прибыли. При этом экономического смысла операций ответчики не обосновывают, источников поступления средств не сообщают. Также они не могут доказать, что сделки по приобретению и деньги являются легальными.
Рассмотрение дела назначено на 5 ноября.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов