Полиция Приволжского района просит помочь в поисках пропавшего мужчины

Отдел МВД России по Приволжскому району разыскивает Сергея Геннадьевича Купцова (1974 г. р.). Правоохранители обращаются к жителям с просьбой сообщить любые сведения, которые помогут установить его местонахождение.

Утром 6 октября 2026 года (примерно в 06:00) мужчина отправился на рыбалку на Волгу. Он ехал на автомобиле "Нива" (госномер Н 860 ТУ 763) с лодочным прицепом, на котором находилась алюминиевая лодка "Неман‑400 DC".

Машину с прицепом позже нашли на берегу Волги у пристани с. Приволжье. С того момента о самом Сергее Купцове ничего не известно, его телефон не отвечает.

Приметы:

возраст на вид — 52 года;

рост — 190 см, телосложение среднее;

волосы короткие, седые;

глаза голубые, есть седая борода.

Есть особые приметы: на правом плече — татуировка с надписью "ВДВ" и изображением тигра.

В день исчезновения мужчина был одет в темно‑зеленый рыбацкий костюм (вейдерсы) и кофту телесного цвета.