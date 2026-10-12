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Происшествия

Полиция Приволжского района просит помочь в поисках пропавшего мужчины

ПРИВОЛЖЬЕ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отдел МВД России по Приволжскому району разыскивает Сергея Геннадьевича Купцова (1974 г. р.). Правоохранители обращаются к жителям с просьбой сообщить любые сведения, которые помогут установить его местонахождение.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Утром 6 октября 2026 года (примерно в 06:00) мужчина отправился на рыбалку на Волгу. Он ехал на автомобиле "Нива" (госномер Н 860 ТУ 763) с лодочным прицепом, на котором находилась алюминиевая лодка "Неман‑400 DC".

Машину с прицепом позже нашли на берегу Волги у пристани с. Приволжье. С того момента о самом Сергее Купцове ничего не известно, его телефон не отвечает.

Приметы:

  • возраст на вид — 52 года;
  • рост — 190 см, телосложение среднее;
  • волосы короткие, седые;
  • глаза голубые, есть седая борода.

Есть особые приметы: на правом плече — татуировка с надписью "ВДВ" и изображением тигра.

В день исчезновения мужчина был одет в темно‑зеленый рыбацкий костюм (вейдерсы) и кофту телесного цвета.

Если вы располагаете какой‑либо информацией сообщите в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району по телефону: 8 (84647) 9‑14‑84.

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