На станции метро "Советская" в Самаре утром в четверг, 26 ноября, обнаружили бесхозный рюкзак — работа станции была ненадолго приостановлена.

"В 9:00 на станции метро "Советская" был обнаружен бесхозный рюкзак. В целях обеспечения безопасности пассажиров движение и посадка на станции были временно ограничены", - сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и службы безопасности метрополитена. Специалисты провели проверку, чтобы исключить угрозу. Спустя полчаса, убедившись в отсутствии опасности, станцию вернули к обычному режиму работы.