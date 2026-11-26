Самолёт "России", выполнявший рейс "Сочи - Самара", ушёл на запасной аэродром после сообщения о бомбе на борту, сообщает SHOT.

Во время полёта на электронную почту аэропорта Сочи поступило письмо, в котором неизвестный утверждал, что в самолёте заложено взрывное устройство. Информацию передали диспетчерам Актобе, в зоне ответственности которых находился борт, а затем — пилотам.

Как пишет издание, командир решил изменить маршрут и уйти на запасной аэродром. В 13:12 по московскому времени экипаж подал сигнал срочности Pan-Pan, чтобы получить приоритетную помощь диспетчеров, и запросил полицию к месту посадки из-за сообщения о возможной бомбе.

Через 16 минут Boeing 737-800 благополучно приземлился. По итогам проверки взрывного устройства на борту не обнаружили.