Воспитательница из Самарской области погибла при атаке БПЛА в Нижнекамске

Появилась информация о девушках, оказавшихся в зоне поражения при падении БПЛА в Нижнекамске ночью 13 сентября, пишет ntr-24.ru.

Две сестры из Самарской области и их подруга из Елабужского района — выпускницы Нижнекамского педагогического колледжа.

Одна из погибших — Раиля. Она работала воспитателем в детском саду. В момент трагедии рядом с ней находилась и ее сестра Рима, которая также трудилась в системе дошкольного учреждении, но в другом детском саду, она находится в декретном отпуске.

Как ранее сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, в момент атаки они находились в автомобиле на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой. В результате падения БПЛА Раиля погибла на месте, а ее сестру Риму с тяжелыми травмами госпитализировали — сейчас за ее жизнь борются врачи. Её состояние оценивается как тяжёлое, стабильное.

Второй погибшей стала подруга сестер Динара. 14 сентября девушек проводили в последний путь. Раилю похоронили на ее родине в Самарской области, а Динару — в Елабужском районе. Пострадавшая Рима продолжает находиться под наблюдением медиков в больнице.