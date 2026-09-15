16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Воспитательница из Самарской области погибла при атаке БПЛА в Нижнекамске В Самаре дерево упало на 13-летнюю девочку В Новосемейкино мужчину придавило покатившимся под уклон автомобилем На самарском пляже спасен 15-летний подросток В Самаре разыскивают 16-летнюю девушку

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Воспитательница из Самарской области погибла при атаке БПЛА в Нижнекамске

НИЖНЕКАМСК. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 170
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Появилась информация о девушках, оказавшихся в зоне поражения при падении БПЛА в Нижнекамске ночью 13 сентября, пишет ntr-24.ru.

Две сестры из Самарской области и их подруга из Елабужского района — выпускницы Нижнекамского педагогического колледжа.

Одна из погибших — Раиля. Она работала воспитателем в детском саду. В момент трагедии рядом с ней находилась и ее сестра Рима, которая также трудилась в системе дошкольного учреждении, но в другом детском саду, она находится в декретном отпуске.

Как ранее сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, в момент атаки они находились в автомобиле на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой. В результате падения БПЛА Раиля погибла на месте, а ее сестру Риму с тяжелыми травмами госпитализировали — сейчас за ее жизнь борются врачи. Её состояние оценивается как тяжёлое, стабильное.

Второй погибшей стала подруга сестер Динара. 14 сентября девушек проводили в последний путь. Раилю похоронили на ее родине в Самарской области, а Динару — в Елабужском районе. Пострадавшая Рима продолжает находиться под наблюдением медиков в больнице.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4