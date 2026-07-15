В Самарской области на производстве погиб рабочий

Сотрудниками следственного отдела по городу Отрадный возбуждено уголовное дело из‑за нарушения правил охраны труда, сообщает региональный следком.
Трагедия случилась в апреле 2026 г. на предприятии, которое занимается производством муки и зерновых культур. Во время ремонта конвейерного оборудования 22‑летний сотрудник упал с высоты. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался.
По предварительным данным, к трагедии могли привести нарушения требований охраны труда со стороны ответственных лиц предприятия. Следователи и оперативники выясняют обстоятельства несчастного случая. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс