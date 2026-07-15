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В Самарской области на производстве погиб рабочий

ОТРАДНЫЙ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками следственного отдела по городу Отрадный возбуждено уголовное дело из‑за нарушения правил охраны труда, сообщает региональный следком.

Трагедия случилась в апреле 2026 г. на предприятии, которое занимается производством муки и зерновых культур. Во время ремонта конвейерного оборудования 22‑летний сотрудник упал с высоты. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался.

По предварительным данным, к трагедии могли привести нарушения требований охраны труда со стороны ответственных лиц предприятия. Следователи и оперативники выясняют обстоятельства несчастного случая. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 

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