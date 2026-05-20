Под Самарой мужчина погиб под колесами поезда

Во вторник, 19 мая, в Самарской области на перегоне "Ягодная — Козелковская" поездом смертельно травмирован мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает Центральное МСУТ СК РФ.
Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
СК на транспорте напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Нахождение на путях в неустановленных местах представляет опасность для жизни и здоровья. Переходить железнодорожные пути следует только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава.