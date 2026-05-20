Под Самарой мужчина погиб под колесами поезда

Во вторник, 19 мая, в Самарской области на перегоне "Ягодная — Козелковская" поездом смертельно травмирован мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает Центральное МСУТ СК РФ.

Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.