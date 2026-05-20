В Тольятти разыскивается продуктовый воришка

В Тольятти разыскивается подозреваемый в краже из продуктового магазина, информирует ГУ МВД по Самарской области.
В начале мая в отдел полиции по Центральному району Тольятти поступило заявление от представителя продуктового магазина о пропаже товара на сумму свыше 5 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража".
Разыскивается мужчина: рост 175–180 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.
Был одет в ветровку черного цвета, футболку‑поло белого цвета, штаны серого цвета и кроссовки черного цвета, при себе имел пакет черного цвета.
Конфиденциальность гарантирована.
Если вы знаете что‑либо о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщите в полицию по телефонам 8(8482)93‑48‑62, 93‑48‑89, 8(927)611‑99‑96 или 112.