Бастрыкин взял на контроль дело о нападении семи собак на несовершеннолетнего в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жительницы Самарской области, чей сын пострадал от нападения собак в п. Приморский Ставропольского района, сообщили в информационном центре СК России.

Женщина написала в приемную председателя в сети "ВКонтакте". В обращении сообщалось, что в мае текущего года на ее 15‑летнего сына напали семь агрессивных собак, отпущенных владельцами на самовыгул без намордников. Подросток, передвигавшийся на электровелосипеде, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Поскольку предыдущие обращения в компетентные органы не принесли результатов, СУ СК России по Самарской области инициировало передачу материалов проверки из органов внутренних дел. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику доложить о принятых мерах.

Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата.