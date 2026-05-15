В Самарской области памятник упал на девочку

ЧП произошло еще 18 апреля. В ситуации разбираются следователи.
9-летняя девочка гуляла с подружками недалеко от дома на детской площадке в Старопохвистнево. Рядом с площадкой был установлен небольшой памятник погибшим солдатам в виде плиты. Девочка стояла за памятником, а ее подружка облокотилась на плиту, и та упала на девочку. Ребенка госпитализировали.
Мама пострадавшей рассказала СМИ, что эта плита ранее якобы уже шаталась.
Сейчас ребенок прикован к постели, и ожидается, что пострадавшая сможет ходить только к концу июня.
В СУ СКР возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ "Халатность". Идет расследование.
Последние комментарии
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц