В Самарской области памятник упал на девочку

ЧП произошло еще 18 апреля. В ситуации разбираются следователи.

9-летняя девочка гуляла с подружками недалеко от дома на детской площадке в Старопохвистнево. Рядом с площадкой был установлен небольшой памятник погибшим солдатам в виде плиты. Девочка стояла за памятником, а ее подружка облокотилась на плиту, и та упала на девочку. Ребенка госпитализировали.

Мама пострадавшей рассказала СМИ, что эта плита ранее якобы уже шаталась.

Сейчас ребенок прикован к постели, и ожидается, что пострадавшая сможет ходить только к концу июня.

В СУ СКР возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ "Халатность". Идет расследование.