В Самаре ИП оштрафован на полмиллиона за привлечение к работе незаконных мигрантов

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Самарской области провели проверочные мероприятия на строительных объектах и тепличных комплексах в Волжском и Красноярском районах, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили более 200 иностранных граждан, тщательно изучив их документы, подтверждающие право на пребывание и трудовую деятельность в Российской Федерации. Особое внимание уделялось наличию разрешений на работу, действительности миграционных карт и соблюдению сроков пребывания.

В ходе рейда полицейские задержали четверых иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выявили факт незаконного привлечения трех иностранных граждан к трудовой деятельности. Индивидуальный предприниматель, допустивший данное нарушение, привлечен к административной ответственности. По решению суда ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 500 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении 23 иностранных граждан, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области, в отношении которых приняты решения об административном выдворении или депортации, проведены мероприятия по обеспечению их убытия за пределы Российской Федерации.

