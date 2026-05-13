Виновному в обрушении трибун цирка в Нефтегорске суд назначил штраф

Нефтегорский районный суд вынес приговор по делу гражданина, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Подсудимый, занимавший должность шапитомейстера ООО "Скиф", организовывал цирковое представление в передвижном цирке-шапито в Нефтегорске. В ходе выполнения своих обязанностей он не обеспечил надлежащую подготовку площадки для размещения сооружения. Возведенная конструкция амфитеатра, включая трибуны, оказалась неустойчивой.

В результате инцидента вред был причинен здоровью девяти зрителей, в числе которых были дети.

Гражданин признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Пострадавшим предоставлено право подать гражданский иск о возмещении ущерба. Вопрос о размере компенсации будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.