Виновному в обрушении трибун цирка в Нефтегорске суд назначил штраф

Нефтегорский районный суд вынес приговор по делу гражданина, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Подсудимый, занимавший должность шапитомейстера ООО "Скиф", организовывал цирковое представление в передвижном цирке-шапито в Нефтегорске. В ходе выполнения своих обязанностей он не обеспечил надлежащую подготовку площадки для размещения сооружения. Возведенная конструкция амфитеатра, включая трибуны, оказалась неустойчивой.
В результате инцидента вред был причинен здоровью девяти зрителей, в числе которых были дети.
Гражданин признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Пострадавшим предоставлено право подать гражданский иск о возмещении ущерба. Вопрос о размере компенсации будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.
Приговор в законную силу не вступил.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???