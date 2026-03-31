В Самарской области суд рассмотрит дело об обрушении трибун цирка

В Нефтегорском районном суде рассмотрят уголовное дело о происшествии в передвижном цирке, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 7 марта 2025 г. перед началом представления. Несколько рядов трибун цирка обрушились, под завалами оказались зрители. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили девять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

По данным следствия, обвиняемый, житель соседнего региона, занимавший должность шапитмейстера в ООО "Скиф", установил зрительские трибуны для проведения циркового представления на неподготовленной обледенелой площадке.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Теперь дело будет рассмотрено в суде.