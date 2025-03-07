В Нефтегорске обрушились трибуны в цирке

В пятницу, 7 марта, в Нефтегорске обрушились трибуны передвижного цирка, стоявшего на ул. Нефтяников.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о ЧП поступило в 18:05. Рухнуло шесть рядов, на которых было около 20 человек.

В ведомстве говорят о пяти пострадавших, среди которых три ребенка. Они направлены для медицинского обследования в больницу.