В Нефтегорске обрушились трибуны в цирке

В пятницу, 7 марта, в Нефтегорске обрушились трибуны передвижного цирка, стоявшего на ул. Нефтяников.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о ЧП поступило в 18:05. Рухнуло шесть рядов, на которых было около 20 человек.
В ведомстве говорят о пяти пострадавших, среди которых три ребенка. Они направлены для медицинского обследования в больницу.
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