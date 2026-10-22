Четверо подростков пропали в Самарской области

В Самарской области пропали четверо подростков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 21 октября 16-летние Валентин Кандалинцев и Артем Тальбиев, а также 15-летние Виктория Митрюшкина и Азиз Холов ушли из Сергиевский КЦСО "Янтарь" и исчезли.

Приметы пропавших:

Кандалинцев Валентин. На вид 15-16 лет, рост 169, светло-русые волосы, зеленые глаза, на правом предплечье татуировка "12.08.2023" и изображение сердца. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и серые кроссовки.

Митрюшкина Виктория. На вид 14-15 лет, рост 160, светло-русые волосы, серо-голубые глаза, на левом запястье татуировка в виде кошачьей лапы и звезды. Была одета в черные спортивные штаны, черную куртку, светлые кроссовки и рубашку в клетку.

Холов Азиз. На вид 14-16 лет, рост 160, светло-русые волосы, карие глаза, есть шрам в области лба. Был одет в темно-серые джинсы, светлую кофту, белые кроссовки и черную куртку.

Тальбиев Артем. На вид 15-16 лет, рост 169, короткие темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в светлую кофту, черную куртку, серые джинсы и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, правоохранители просят сообщить информацию по телефону 8 (84655)2-14-41, 2-16-48 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.