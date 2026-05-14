Задержанного в Самаре Чегодаева внесли в федеральный "черный список чиновников"

Чиновника районной администрации ранее заподозрили в коррупции. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары Антона Чегодаева уволили в связи с утратой доверия. Информацию об этом внесли в соответствующий федеральный реестр в мае. В официальном опубликовании уточняется, что он уволен на основании части 2.3 статьи 14.1, части 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. "О муниципальной службе в Российской Федерации" (речь там идет о непринятии мер по урегулированию конфликта интересов).

Ранее сообщалось, что в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении Чегодаева. Его заподозрили в получении взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2025 г. он получил от продавца продуктов взятку 37 тыс. руб. за непринятие мер к прекращению незаконной торговли на территории района. Подозреваемого отправили под стражу.