ПСБ — призер премии Е+ Awards за проект "Новое звание — предприниматель"

Проект ПСБ "Новое звание — предприниматель" завоевал бронзу престижной премии Е+ Awards. Программа, направленная на экономическую интеграцию военнослужащих, ветеранов боевых действий, в том числе СВО, военных пенсионеров и членов их семей, отмечена в двух категориях "Банки. Финансы. Страхование" и "Общество и устойчивое развитие".

Ключевым критерием для жюри стала доказанная эффективность: программой "Новое звание — предприниматель" воспользовались 1600 человек, из которых 290 уже открыли собственное дело. Этот показатель выводит проект за рамки социальной благотворительности, позиционируя его как действующий акселератор микро- и малого предпринимательства в регионах. Программа позволяет освоить новую профессию и обеспечивает комплексную помощь на всех этапах создания бизнеса — от формирования идеи до открытия своего дела с помощью профориентации, бесплатного онлайн-обучения, льготного банковского обслуживания и юридической поддержки.

"Получение наград премии E+Awards — это признание важности системной работы по поддержке военнослужащих и их семей в реализации предпринимательского потенциала. Программа "Новое звание — предприниматель" не просто дает участникам инструменты для открытия бизнеса, но и создает условия для их долгосрочной интеграции в экономическую жизнь страны. Мы продолжим развивать проект, укрепляя роль ПСБ как надежного партнера для малого и среднего бизнеса", — прокомментировала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.