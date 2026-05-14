"МолоТ" продолжается: для работающей молодежи прошли соревнования по мини-футболу

Соревнования молодых специалистов предприятий региона на площадках проекта для работающей молодежи "МолоТ" продолжаются.
"Молот" (Молодежный труд) — это проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на удержание молодых специалистов на предприятиях реального сектора экономики, пропаганду здорового образа жизни. Уже прошли интеллектуальный квиз и семейная эстафета, сегодня состоялись этапы по мини-футболу и настольному теннису.
Матчи по мини-футболу прошли на стадионе "Локомотив".
"Сегодня мы проводим региональные соревнования в рамках проекта "МолоТ", — рассказал главный судья соревнований Александр Стрельников. — Команды, занявшие первые места в группах, выходят в финальную часть, где играют между собой по круговой системе. Такие соревнования проводятся уже второй год. Команды показывают отличные результаты. Я думаю, это помогает повышению трудоспособности в рабочих коллективах".
На многих предприятиях создана целая система организации и поощрения участия сотрудников в спортивных соревнованиях.
"Часто, на самом деле, выбираемся на различные соревнования, — поделился Никита Долгов, участник от АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара. — У нас проходят разные спортивные мероприятия, не только футбол. Это помогает объединению коллектива, создает командный дух сплочения".
Некоторые команды впервые приехали на площадки "МолоТа".
"Первый раз мы принимаем участие в таком турнире, — отметил Владимир Кусков, участник от АО "Тандер". — В нашей компании мы много тренируемся, ездим на соревнования, общаемся много, дружим, проводим совместные мероприятия. У нас коллектив спортивный".
По результатам игр первое место заняла команда АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара, второе — ООО "Газпром трансгаз Самара", третье -АО "Авиаагрегат".
