В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк": памятные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона

С 1 по 11 мая по всей Самарской области прошли памятные мероприятия в рамках альтернативных форматов всенародной акции "Бессмертный полк". В этом году акция объединила более 500 тысяч жителей губернии, поддержавших различные формы сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.
В регионе были организованы "Стены памяти", торжественные линейки в школах, возложения цветов, малые Бессмертные полки в образовательных организациях и вузах. По информации штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Самарской области, жителями нашей области были поддержаны практически все предложенные форматы проведения акции в 2026 году.
"Стена памяти" — уже традиционный формат акции "Бессмертный полк" — в этом году почти 70 тысяч жителей Самарской области почтили память своих героев, приняв участие в данном формате. К акции присоединилась крупнейшие предприятия региона: ПАО "ОДК "Кузнецов", парфюмерно-косметическая компания "Весна", научно-исследовательский институт "Экран". А также учреждения культуры: театр "Грань", Досуговый Центр "Русич", Самарская областная детская библиотека и другие.
Самыми зрелищными и эмоциональными стали автопробеги: более 1200 автомобилей с портретами ветеранов, российскими триколорами, флагами "Бессмертного полка России" и Знаменем Победы проехали по городам и селам региона. Открыл череду памятных автопробегов Пестравский район, где 8 мая автоколонна с юнармейцами, представителями "Боевого братства" и волонтерами проехала по селам района. Жители встречали участников автопробега у мемориалов с песнями "Катюша" и "Темная ночь", "День Победы". 9 мая в селе Камышла в колонну выстроились почти полсотни автомобилей, оформленных портретами и символикой Победы. В первых рядах колонны следовали семьи участников СВО. В селе Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский автопробег объединил почти 80 машин, участники автопробега устроили трогательные мини-концерты у домов ветеранов Великой Отечественной войны. Также на улицах городов и сел Самарской области можно было увидеть портреты героев на личном и служебном автотранспорте.
Новый формат "Бессмертного полка" 2026 года — акция "СВОи-родные", призванная подчеркнуть связь поколений защитников Отечества: от героев Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции, — поддержали более полутора тысяч участников. Ярким примером стал Ставропольский район, где участник СВО Евгений Шведко записал видеоролик о своих предках — героях Великой Отечественной войны, которые в 1945 году отстаивали границы нашей Родины. Сегодня Евгений продолжает путь своих прадедов, служа стране и своему району.
Самый масштабный формат акции — "Бессмертный полк-онлайн". Трансляция портретов ветеранов Великой Отечественной войны была организована на медиафасадах региона. Жители Самары увидели портреты героев на медиаэкранах склона площади Славы. Также трансляция видеопотока "Бессмертного полка онлайн" была организована в эфире центральных телеканалов области, в социальных сетях администраций всех муниципальных образований Самарской области.
"Мои деды прошли всю Великую Отечественную. Оба офицеры. Оба вернулись. Я вырос на их рассказах, на их примере. Сегодня там, "за ленточкой", воюет мой сын — доброволец, оператор дронов. Поэтому для меня "Бессмертный полк" не просто акция. Это живая память, которая передаётся через кровь, через долг, через готовность встать, когда Родина позовёт. Мы помним героев прошлого, и сегодня мы рядом с героями нашего времени. Спасибо каждому, кто проехал, кто вышел на "Стену памяти", кто сменил аватар и рассказал историю своей семьи. Пока мы помним — мы непобедимы", — подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.
"Бессмертный полк" прошел в образовательных учреждениях Самарской области. Мероприятия охватили свыше 100 тысяч школьников, студентов вузов и ссузов. Они встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, проводили мини-парады под окнами ветеранов, открывали Стены памяти, проводили различные творческие мероприятия, посвященные подвигу наших победителей.
К цифровым форматам "Бессмертного полка" в социальных сетях присоединилось почти 30 тысяч жителей Самарской области. Пользователи меняли свои аватары, делились историями о своих родных, приближавших Победу.
"В этом году мы еще раз убедились, что "Бессмертный полк" — это не просто шествие, это состояние души. Оценивая масштаб проведения акции в альтернативных форматах — понимаешь: наша память сильнее любых обстоятельств. Акция продолжает жить в каждом сердце, объединяя поколения победителей и их потомков", — отметила руководитель штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Самарской области, член правления Самарского Союза Молодежи Ольга Николаева.
