Авито: в разделе помощи появилась подписка на регулярные пожертвования #яПомогаю на Авито: самарцы активно предлагают помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане Ветераны СВО Самарской области могут получить бесплатные проездные талоны для поездок в реабилитационные центры "Тольяттиазот" подвел итоги благотворительной деятельности за 2025 год

"Сердце воина" помогло ветерану СВО Роману Савенкову справиться с последствиями ранения и вернуться к мирной жизни

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть кабинетов психологической поддержки "Сердце воина", созданная по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Только в прошлом году профессиональную помощь в центрах получили почти 600 участников специальной военной операции и их родных.

Сегодня комплексную поддержку получают десятки ветеранов, среди которых кавалер ордена Мужества Роман Савенков. На СВО он попал по мобилизации, затем подписал контракт. В одном из боев мужчина получил тяжелое ранение, после чего проходил длительное лечение. Молодой человек борется с посттравматическим расстройством и налаживает жизнь после возвращения.

"На протяжении полутора лет я по ночам просыпался от тревоги, случались плохие сны. Сейчас более или менее успокоился, пришел в норму", - рассказывает Роман Савенков, ветеран СВО.

Справиться с последствиями боевого стресса Роману помогают в центре "Сердце воина". Здесь по индивидуальным программам работают профессиональные психологи-инструкторы. Их задача - чтобы каждый вернувшийся из зоны боевых действий мог восстановить внутреннее равновесие и спокойно строить жизнь дальше.

"Каждый ветеран сталкивается со своими трудностями: кто-то мысленно все еще на фронте, кто-то борется с посттравматическим стрессовым расстройством. Подход к помощи всегда подбирается персонально - универсальных решений здесь нет. У каждого человека своя история и свои вопросы", - отмечает Александр Беленький, психолог центра "Сердце воина".

В регионе работают 54 кабинета "Сердце воина". Кабинеты работают на базе центров социального обслуживания, семейных МФЦ и кадровых центров "Работа России". Здесь каждый ветеран СВО и его близкие могут получить поддержку, в том числе социальную и правовую помощь.

"Наша работа нацелена на то, чтобы родственники, которые ожидают своих героев, знали, с чем могут сталкиваться и как себя вести. Чтобы пришло понимание, как дать ветерану время адаптироваться, ресоциализироваться, найти себя", - подчеркивает Сергей Сибилев, директор АНО "Сердце воина".

История Романа Савенкова - это не исключение, отмечает руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

"Таких ребят, которые вернулись с фронта и столкнулись с внутренними трудностями, тысячи. И каждый из них заслуживает поддержки. Центры "Сердце воина" - не просто психологические кабинеты, а целая система. Тут ветерану помогают не просто залечить раны, а именно вернуться к нормальной жизни: работать, растить детей, не оглядываясь на прошлое. Ассоциация ветеранов СВО плотно взаимодействует с "Сердцем воина" и видит результат. Наша общая задача - сделать так, чтобы ни один боец не остался один на один со своей болью", - подчеркнул Андрей Колотовкин.

Важно отметить, что Сергей Сибилев - выпускник региональной программы "Школа героев", которая готовит участников и ветеранов СВО к эффективной работе в органах государственной власти и управленческих структурах. Опыт, полученный в "Школе героев", помогает ему выстраивать системную поддержку защитников, возвращающихся к мирной жизни. Программа инициирована главой региона в продолжение президентской - "Время героев".

