Житель Самарской области подал в суд на брокера по бинарным опционам BNB Options

ЖИГУЛЕВСК. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Рассматривать иск служители Фемиды согласились не сразу, ссылаясь на право Великобритании. Между тем на брокера немало жалоб в Интернете.

Иск на брокера из Великобритании подал житель Жигулевска по фамилии Соломатин. Поначалу судебный процесс не задался.

"Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что оно предъявлено к брокеру по бинарным опционам BNB Options (BNB Options Company), адрес офиса компании: The Podium 1 Evershlot Street Euston, London, NW1 2DN, то есть к ответчику, который является иностранным юридическим лицом, а спорные правоотношения регулируются правом Великобритании", - указано в судебных материалах.

Но суд апелляционной инстанции с таким положением дел не согласился и отметил: Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. При этом суд первой инстанции не установил отсутствия в РФ представительств или имущества этой иностранной организации, поэтому дело вернули для определения подсудности.

Интересно, что поисковики выдают информацию о брокере и предложения заработать на криптовалюте, бинарных опционах и "других популярных инструментах".

"Люди, оказавшиеся в ловушке, часто рассказывают, что вначале действительно могли получать небольшие выплаты - чтобы создать иллюзию надежности и побудить вкладывать еще больше денег. Но потом начались проблемы - блокировки аккаунтов, отказ в выплатах, давление и требования внести дополнительные суммы", - указывается при этом в некоторых статьях.

А кто-то из клиентов и вовсе пишет в отзывах, что вывести средства брокер не позволяет, требуя дополнительных пополнений и оплаты налога и процентов.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

