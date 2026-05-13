Житель Самарской области подал в суд на брокера по бинарным опционам BNB Options

Рассматривать иск служители Фемиды согласились не сразу, ссылаясь на право Великобритании. Между тем на брокера немало жалоб в Интернете.

Иск на брокера из Великобритании подал житель Жигулевска по фамилии Соломатин. Поначалу судебный процесс не задался.

"Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что оно предъявлено к брокеру по бинарным опционам BNB Options (BNB Options Company), адрес офиса компании: The Podium 1 Evershlot Street Euston, London, NW1 2DN, то есть к ответчику, который является иностранным юридическим лицом, а спорные правоотношения регулируются правом Великобритании", - указано в судебных материалах.

Но суд апелляционной инстанции с таким положением дел не согласился и отметил: Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. При этом суд первой инстанции не установил отсутствия в РФ представительств или имущества этой иностранной организации, поэтому дело вернули для определения подсудности.

Интересно, что поисковики выдают информацию о брокере и предложения заработать на криптовалюте, бинарных опционах и "других популярных инструментах".

"Люди, оказавшиеся в ловушке, часто рассказывают, что вначале действительно могли получать небольшие выплаты - чтобы создать иллюзию надежности и побудить вкладывать еще больше денег. Но потом начались проблемы - блокировки аккаунтов, отказ в выплатах, давление и требования внести дополнительные суммы", - указывается при этом в некоторых статьях.

А кто-то из клиентов и вовсе пишет в отзывах, что вывести средства брокер не позволяет, требуя дополнительных пополнений и оплаты налога и процентов.