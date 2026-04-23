Суд направит в Минстрой РФ запрос по делу "Правительственной ОПГ"

Суд Ленинского района Самары направит в министерство строительства Российской Федерации запрос для получения полного протокола заседания комиссии по региональному развитию, где обсуждались условия получения льготных кредитов регионами.

На основании обсуждения, по мнению ныне подсудимого — бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, — Самарской областью далее планировалось получение кредита для строительства метро.

С ходатайством о запросе Виктор Кудряшов выступил в суде Ленинского района Самары в четверг, 23 апреля. "По какой-то причине в деле только одна треть документа. А того, что не в пользу обвинения, — нет. Я бы хотел приобщить полный протокол заседания комиссии по региональному развитию", — заявил Кудряшов.

Его адвокат Андрей Карномазов пояснил, что в материалах дела документ представлен в усеченном виде. "Мы просим приобщить полный текст протокола", — сообщил Карномазов.

Кудряшов также обратил внимание суда на порядок выделения льготных кредитов. По словам бывшего чиновника, это происходит пропорционально и с учетом количества населения, а также с учетом долговой нагрузки. Регион не мог повлиять на увеличение или уменьшение льготного кредита, считает Кудряшов.

"Лимит утвержден 15 июля 2021 года — за два месяца до подачи заявки на получение кредита, — сказал Кудряшов. — Подавая заявку, субъект заявляет о наличии потребности в получении льготного кредита".

Он также говорит, что в документах о подаче заявки указано, что справки с обоснованием необходимости объекта инфраструктуры, картографические материалы не являются обязательными. "Не требуется предоставления гарантийных писем от инвесторов и данных о порядке расселения граждан. Хотя в обвинении указано, что предоставлены нами ложные сведения", — говорит Кудряшов.

Напомним, перед судом предстала группа бывших сотрудников правительства Самарской области. По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ. Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер.

Силовики считают, что организатором "Правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору Управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а позже министру финансов региона Андрею Прямилову. По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица".